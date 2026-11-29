اتفقت المغرب وإسرائيل على إعداد خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2027، عقب استعراض التعاون الدفاعي بين البلدين خلال العام الماضي، حسب صحيفة تايمز أوف اسرائيل.

تعاون عسكري بين المغرب واسرائيل

وعُقد الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المغربية الإسرائيلية المشتركة، يوم 26 نوفمبر، بمقر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية في العاصمة الرباط، وفقًا لما أعلنه الجيش المغربي.

واختُتم الاجتماع بتوقيع محضره، والاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

واستعرض الوفدان الأنشطة التي نُفذت خلال عام 2026، وناقشا الخطط الخاصة بالعام المقبل. كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع المقبل للجنة في إسرائيل خلال عام 2027.

يأتي الاجتماع في وقت يواصل فيه المغرب وإسرائيل توسيع نطاق التعاون الدفاعي الذي تأسس عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر 2020.

كانت المغرب وإسرائيل قد استئنفا العلاقات الدبلوماسية بينهما في ديسمبر 2020، بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، وارتبط باتفاقيات أبراهام.

ووقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي في نوفمبر 2021، أرست إطارًا رسميًا للعلاقات العسكرية بينهما.