أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن النيابة العسكرية تعتزم لأول مرة تقديم لائحة اتهام ضد فلسطيني بموجب بند يفرض عقوبة الإعدام.

وذكر جيش الاحتلال في بيان له : لائحة الاتهام بموجب بند عقوبة الإعدام ستقدم ضد قدري سمارة المتهم بقتل إسرائيلي قرب رام الله.

وفي وقت سابق ؛ زعم جيش الاحتلال بالتعاون مع الشاباك القضاء على ثلاثة عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة رفح بقطاع غزة الإرهابية، وهم عماد الدين محمود إسماعيل أبو جزر، عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس وأسامة موسى حماد المشوخي، عنصر في المنظومة البحرية لحركة حماس في رفح وإسماعيل حماد إسماعيل أبو جزر، في المنظومة البحرية لحركة حماس في رفح.