أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال، في إطار الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مارك جويهي، خوسانوف، يوشكو جفارديول.
خط الوسط: إليوت أندرسون، أيوب بوعدي.
خط الوسط الهجومي: إيلمان ندياي، إنزو فرنانديز، جيريمي دوكو.
خط الهجوم: إيرلينج هالاند
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.