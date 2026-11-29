أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال، في إطار الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مارك جويهي، خوسانوف، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: إليوت أندرسون، أيوب بوعدي.

خط الوسط الهجومي: إيلمان ندياي، إنزو فرنانديز، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.