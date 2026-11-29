أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الأعداد المعلنة بشأن مصابي ووفيات حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، استندت إلى الحصر الفعلي للحالات التي وصلت إلى المستشفيات، موضحًا أن الوزارة حرصت على متابعة جميع المستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي على مستوى الجمهورية؛ لضمان عدم إغفال أي مصاب.

وصول مصابين جدد إلى المستشفيات

وقال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، إن الحصر الأولي بدأ بتسجيل 16 حالة إصابة، ثم ارتفعت الأعداد تدريجيًا مع وصول مصابين جدد إلى المستشفيات، لافتًا إلى أن بعض الحالات قد تصل إلى المستشفيات بوسائل انتقال خاصة أو من خلال المواطنين، دون أن تكون قد وصلت عبر سيارات الإسعاف.

وأضاف أن هذا الأمر استدعى توسيع نطاق المتابعة ليشمل جميع المستشفيات، وليس فقط المستشفيات التي استقبلت المصابين في الدقائق الأولى من الحادث؛ لضمان الوصول إلى حصر دقيق وشامل لجميع الحالات.

وأوضح عبد الغفار أن كل مصاب يصل إلى المستشفى يتم تسجيل بياناته وحالته الطبية ومتابعته من خلال الفرق المختصة، وهو ما أتاح للوزارة تحديث الأعداد بصورة مستمرة وفقًا للمعلومات الفعلية.