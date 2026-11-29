استقر سامي قمصان، المدير الفني للنادي الأهلي، على الاحتفاظ بالثنائي إمام عاشور ومحمد الشناوي ضمن البدلاء، خلال مواجهة أول أغسطس الأنجولي، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قمصان يفاجئ إمام عاشور والشناوي بقرار جديد

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي وأول أغسطس في تمام السادسة مساءً، وسط رغبة الفريق الأحمر في تحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مرحلة المجموعات.

وضمت قائمة بدلاء الأهلي للمباراة عددًا من العناصر البارزة، يتقدمهم محمد الشناوي وإمام عاشور، إلى جانب ياسين مرعي، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق، وحسين الشحات، وعمر معوض، وأقطاي عبدالله، وكريم فؤاد.

ويعكس وجود عدد من العناصر الأساسية على مقاعد البدلاء امتلاك الجهاز الفني خيارات متعددة يمكن الاستعانة بها وفقًا لسير أحداث اللقاء.