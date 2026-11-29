دعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المصابين الذين غادروا المستشفيات عقب حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق إلى التواصل مع الوزارة لاستكمال إجراءات صرف التعويضات المقررة لهم، كما طالبت أسر الضحايا والمصابين بالتواصل مع الوزارة لإنهاء الإجراءات اللازمة للحصول على مستحقاتهم.

مايا مرسي تدعو مصابي حادث الوراق للتواصل مع الوزارة لصرف التعويضات

وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي للحكومة اليوم، أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية لمراجعة الكشوف والحصر الطبي، وتحديد بيانات المصابين أولًا بأول، بما يضمن ربط كل مصاب وأسرته بمنظومة الحماية الاجتماعية، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي شكلت فريقًا قانونيًا لمساعدة أهالي الضحايا والمصابين في استخراج الأوراق والمستندات القانونية اللازمة، بالتعاون مع وزارة العدل، والعمل على إنهاء جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالحادث.

وأشارت مايا مرسي إلى التنسيق مع وزارة العدل لتسريع استخراج إعلامات الوراثة لأسر المتوفين، بما يسهم في تسهيل إجراءات صرف التعويضات والمستحقات المقررة لهم.

وأكدت استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة أوضاع أسر الضحايا والمصابين، ومراجعة البيانات والمستندات اللازمة لضمان حصول المستحقين على حقوقهم.