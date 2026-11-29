أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، لبحث تداعيات انعقاد المؤتمر العلمائي في بيروت، وما صدر خلاله من مواقف مسيئة إلى مملكة البحرين ومؤسساتها القضائية.

وأكد رجي، في تصريحات له، استنكار لبنان الشديد للإساءات التي صدرت خلال المؤتمر، مشددًا على رفض الدولة اللبنانية بشكل مطلق أي مواقف تستهدف البحرين أو تسيء إليها.

وشدد وزير الخارجية اللبناني على رفض أن تكون الأراضي اللبنانية منطلقًا للإساءة إلى مملكة البحرين أو التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا أن المواقف الصادرة خلال المؤتمر تتناقض مع موقف الدولة اللبنانية وحرصها على صون العلاقات الأخوية مع المملكة.

وأشار رجي إلى أن الحكومة اللبنانية تتابع هذا الملف تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.