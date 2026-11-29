أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جميع جهود الدعم والمساندة والتعويضات المقدمة لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، لا يمكن أن تعوض هذه الأسر عن فقدان ذويها، مشددة على استمرار الوزارة في الوقوف إلى جانب المتضررين خلال الفترة المقبلة.

تقديم الدعم النفسي والاجتماعي

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة ستواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا، خاصة في ظل الصدمات النفسية التي تعرضت لها بعض الأسر نتيجة الحادث، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

وأضافت أن جهود الوزارة لا تقتصر على صرف التعويضات أو تقديم المساعدات المالية، وإنما تمتد إلى المتابعة المستمرة للأسر، وتوفير الخدمات القانونية اللازمة، ومساعدتهم في استخراج المستندات المطلوبة، إلى جانب استمرار تقديم الدعم للمصابين وأسرهم.

وشددت مايا مرسي على أن أي مبالغ مالية أو تعويضات، مهما بلغت قيمتها، لا يمكن أن تعوض أسرة عن فقدان أحد أفرادها، قائلة إن «لا كنوز الدنيا ولا أموال الدنيا ولا دعم الدنيا ولا تعويضات الدنيا هتعوض أسرة عن ما فقدت».