شاركت زوجة الفنان راغب علامة صورة جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة اعتمدت فيها على اللون الأسود، مع مجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات التي أضفت لمسة من الفخامة على مظهرها، لتلفت الأنظار بتفاصيل اللوك واختياراتها الجمالية.

تفاصيل إطلالة زوجة راغب علامة

اختارت جيهان الظهور بقطعة ملابس سوداء بتصميم أنيق وخامة مضلعة، وجاءت بياقة مرتفعة أضفت طابعًا كلاسيكيًا على الإطلالة، مع تفاصيل من الريش الأسود عند الأكمام منحتها لمسة مختلفة وأكثر جرأة.

ونسقت اللوك مع عقد ذهبي بتصميم هندسي حول الرقبة، واختارت خاتمًا كبيرًا لافتًا في إحدى يديها، إلى جانب سوار مرصع بأحجار ملونة أضاف تنوعًا للألوان مع الإطلالة السوداء.

تسريحة الشعر والمكياج

وعلى المستوى الجمالي، اعتمدت تسريحة شعر منسدل بتموجات واسعة، مع خصلات بنية فاتحة أبرزت تدرجات لون شعرها.

أما المكياج، فجاء بألوان هادئة ودافئة، مع تحديد العينين وظلال ترابية، وأحمر شفاه وردي لامع، ليكمل مظهرها الأنيق دون مبالغة.

وجاءت الإطلالة معتمدة على بساطة اللون الأسود في الملابس، مقابل بروز المجوهرات والتفاصيل اللامعة، في تنسيق جمع بين الأناقة واللمسات الأنثوية الجريئة.