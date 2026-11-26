حرصت الملكة رانيا زوجة ولي العهد الأردني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

علقت المكلة رانيا على الصور قائلة:"مع جلالة الملك خلال مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف والسيدة الأولى زيروات ميرضيائيفا في قصر الحسينية."

إطلالات الملكة رانيا خلال زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان وزوجته للأردن



تألقت الملكة رانيا في هذه المناسبة بمجموعة من الإطلالات و الأزياء الراقية التي كشفت عن أناقتها وذوقها الرفيع في أختيار أزيائها.

ظهرت الملكة رانيا بإطلالات سيطر عليها طابع الكلاسيك، كما حرصت على التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.

حرصت الملكة رانيا على تنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات بالإضافة إلي الحقائب و الأحذية التي تزيد من أناقتها مع كل لوك وإطلالة.

تعليق ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على إطلالات الملكة رانيا قائلا:"الملكة رانيا ب 3 اطلالات خلال استقبالها رئيس و السيدة الاولى اوزبكستان، كل اطلالة تقول تقول الزين عندي."



تابع:"اذا نجي للفستان البني فخيالي بتفاصيلة الراقية و الناعمة، اذا نجي للسوت الرصاصي يجنن و التنسيق رائع ،و الاطلالة بالكوت مع اللمسة البرغندي كثير راقي."

الملكة رانيا

الملكة رانيا