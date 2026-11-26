حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في إحدى المناسبات العامة.

تفاصيل إطلالة درة

تألقت درة في الصور بإطلالة من أختيار الإستايلست محمد أشرف، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي كشف عن رشاقتها وحمل التصميم توقيع jeanlouissabaji.

درة

أنتعلت درة حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي جمع بين الأسود و الفضي، تزينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت درة بخصلات شعرها البني الإنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

درة

درة

يذكر أن تعاقدت الفنانة درة ، على بطولة مسلسل «اعتراف» أمام الفنان كريم فهمي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، في أول تعاون فني يجمعهما ببطولة عمل درامي واحد، ليقدما معًا تجربة جديدة في الدراما الرمضانية.

مسلسل اعتراف

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب درة وكريم فهمي، بيومي فؤاد، ومحمود ياسين جونيور، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف كريم فهمي ، ويخرجه محمد الخبيري، بينما تتولى شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي إنتاجه.

ويقدم كريم فهمي من خلال «اعتراف» تجربة تجمع بين التمثيل والتأليف، إذ يتولى كتابة العمل والمشاركة في بطولته، في تعاون جديد مع المخرج محمد الخبيري، الذي يقود العمل تمهيدًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني.

وتأتي مشاركة درة في «اعتراف» لتضعها في منافسة موسم رمضان 2027، حيث تتصدر بطولة العمل أمام كريم فهمي، في أول لقاء فني يجمعهما ضمن مسلسل درامي واحد، وهو مسلسل اجتماعي.

