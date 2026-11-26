أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين ‏نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نجح في اغتيال خالد أبو ندى مسؤول ملف الاقتصاد والتعليم بحماس.

وقال نتنياهو في تصريحات له : عملية اغتيال أبو الندى تأتي ضمن سلسلة عمليات الاغتيال التي استهدفت مؤخرا عناصر وقادة في حماس.



وأضاف رئيس وزراء الاحتلال : خلال الشهر الأخير تم اغتيال نحو 80 عنصرا من حماس ، وسنواصل استهداف عناصر حماس ولا يوجد أي عنصر أو قيادي بمنأى عن الاستهداف.

ومنذ قليل ، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم الخميس، تنفيذ ضربة جوية استهدفت قياديا بارزا في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" داخل قطاع غزة، مشيرين في بيان مشترك مقتضب إلى أنه سيتم نشر مزيد من التفاصيل لاحقا.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر الخميس ، جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» استهداف قيادي بارز في حركة حماس، دون الكشف عن هويته.

وذكر مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى أن فلسطينيين أُستشهدوا وأصيب آخرين جراء الغارة التي أدت إلى اشتعال النيران في الشقة المستهدفة.

وأكدت طواقم الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة تسجيل إصابات جراء القصف.

وبدوره ، لفت مصادر محلية باستشهاد الدكتور خالد حسين هاشم أبو ندى وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة وزوجته عبير محمد اسماعيل أبو ندى في استهداف شقة سكنية غرب دير البلح.