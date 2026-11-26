أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (300) لسنة 2026، بتاريخ 26 نوفمبر 2026، بشأن اعتماد محضر إعادة فرز الأصوات الانتخابية الخاصة بانتخابات المكتب التنفيذي للحزب، وإعلان النتيجة النهائية.

جاء القرار بعد الاطلاع على النظام الداخلي لحزب الوفد، ومحضر لجنة إعادة فرز الأصوات الانتخابية الخاصة بانتخابات المكتب التنفيذي، المؤرخ 24 نوفمبر 2026، والمشكلة بموجب قرار رئيس الحزب رقم (299) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2026.

وتضمن القرار في مادته الأولى وقف العمل بالمادة الثانية من القرار رقم (299) لسنة 2026، لزوال سبب التجميد، وذلك بعد انتهاء اللجنة من أعمال إعادة فرز أوراق التصويت الخاصة بجميع مقاعد المكتب التنفيذي للحزب، وفقًا لما ورد تفصيلًا بمحضر أعمالها سالف البيان.

ونصت المادة الثانية على اعتماد محضر أعمال اللجنة وإعادة الفرز المؤرخ 24 نوفمبر 2026، وما انتهى إليه من حصر عددي للأصوات وإعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، وفقًا للتفاصيل الواردة بالمحضر المشار إليه.

كما نصت المادة الثالثة على اعتبار محضر الحصر العددي المرفق، وما تضمنه وانتهى إليه من أعمال، جزءًا لا يتجزأ من القرار ومتممًا ومكملًا له.

وأكدت المادة الرابعة العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.