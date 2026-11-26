دعا الدكتور السيد البدوي شحاته ، رئيس حزب الوفد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لحضور اجتماع طارئ برئاسته، اليوم الخميس الموافق ٢٦ نوفمبر الساعة الثالثة عصرا بمقر الوفد الرئيسى.

كانت لجنة إعادة فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، برئاسة المستشار ثروت عبد الباسط الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، وعضوية اللواء محمد الحسينى أمين صندوق الحزب الأسبق، والعميد محمد سمير مساعد رئيس الوفد، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، واللواء مصطفى زكريا مساعد رئيس الوفد، قد أعلنت نتيجة أعمال إعادة الفرز التي أجرتها اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026، بمقر الحزب الرئيسي، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة الأصوات وإعادة فرزها وفقًا للإجراءات المحددة.

وأسفرت أعمال إعادة الفرز عن النتائج التالية:

أولًا: فوز النائب محمد عبد العليم داود بمنصب رئيس الهيئة البرلمانية بـ29 صوتًا.

ثانيًا: فوز الدكتور ياسر الهضيبي بمنصب السكرتير العام لحزب الوفد بـ25 صوتًا.

ثالثًا: نتيجة منصب نواب رئيس حزب الوفد:

الفائزون هم:

طارق عبد العزيز - حصل على 47 صوتًا.

المهندس حازم الجندي - حصل على 47 صوتًا.

الدكتور خالد قنديل - حصل على 38 صوتًا.

المهندس حسين منصور - حصل على 37 صوتًا.

اللواء إيهاب عبد العظيم - حصل على 35 صوتًا.

رابعًا: فوز إبراهيم المليجي بمنصب أمين الصندوق بـ41 صوتًا.

خامسًا: فوز الدكتورة أمل رمزي بمنصب أمين الصندوق المساعد بـ30 صوتًا.

سادسًا: نتيجة منصب مساعدي السكرتير العام:

الفائزون هم:

كاظم فاضل - حصل على 48 صوتًا.

اللواء هاني أباظة - حصل على 44 صوتًا.

النائب أنور بهادر - حصل على 40 صوتًا.

الدكتورة مارجريت عاذر - حصلت على 39 صوتًا.

محمد فؤاد - حصل على 38 صوتًا.

محمد عبد الجواد فايد - حصل على 33 صوتًا.

سابعًا: نتيجة منصب عضوية المكتب التنفيذي:

الفائزون هم:

حمادة بكر - حصل على 41 صوتًا.

المهندس محمد الزاهد - حصل على 40 صوتًا.

عادل التوني - حصل على 40 صوتًا.

إبراهيم صالح - حصل على 35 صوتًا.

وأكدت اللجنة أن عملية إعادة الفرز أُجريت في إطار من الحيادية والتجرد والشفافية، وبحضور المرشحين أو مندوبيهم، مع الالتزام بمراجعة أوراق الاقتراع وإثبات الأصوات الفعلية التي حصل عليها كل مرشح.

وشددت اللجنة على أن النتيجة المعلنة جاءت وفقًا لما أسفرت عنه أعمال المراجعة وإعادة الفرز، تأكيدًا لاحترام إرادة أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأن صوت الناخب هو الفيصل في تحديد النتائج.