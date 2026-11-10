تعيين المهندس محمد الصقار مستشارًا للتحول الرقمي ومساعدًا لرئيس الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (281) لسنة 2026، بتاريخ نوفمبر 2026، بتعيين المهندس محمد محمود عبد الهادي الصقار، مستشار التحول ، مساعدًا لرئيس الوفد، ومكلفًا بملف التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتقديم الدعم الفني للهيئة البرلمانية للحزب في ملف التشريعات الرقمية، إلى جانب ما يسنده إليه رئيس الحزب من مهام ذات صلة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب والقرارات التنظيمية ذات الصلة، وفي حدود الاختصاصات المقررة لرئيس الحزب، ولما تقتضيه مصلحة العمل الحزبي من تطوير الأداء المؤسسي، وتحديث نظم العمل، ودعم الهيئة البرلمانية في ملف التشريعات الرقمية.

ونص القرار على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

ويُعد المهندس محمد الصقار من المتخصصين في مجالات التحول الرقمي ،وأمن المعلومات وتطوير الأنظمة والحلول المؤسسية، حيث يمتلك خبرات مهنية في مشروعات تكنولوجية داخل جمهورية مصر العربية وعدد من دول الخليج العربي وأفريقيا، شملت قطاعات حكومية واستراتيجية، من بينها العدالة والمالية العامة والأمن والدفاع والطاقة والاتصالات والطيران والتعليم.

وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل الصقار على بكالوريوس علوم الحاسب من جامعة المستقبل في مصر، ودبلومة في الهندسة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب دراسات أكاديمية بجامعة وستمنستر بالمملكة المتحدة.

كما يمتلك خبرات مهنية في مشروعات مرتبطة بعدد من المؤسسات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة الكويت، فضلًا عن خبراته في مشروعات تقنية بكينيا وجنوب أفريقيا.

وتشمل خبراته داخل مصر مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الخدمات العدلية، إلى جانب العمل في الحلول المؤسسية المعتمدة على تقنيات Oracle، وتكامل الأنظمة، وحوكمة البيانات، وأمن المعلومات، وإدارة مشروعات التحول الرقمي.