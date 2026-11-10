رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يبحث مع رئيس البرلمان إصلاح المؤسسة وتعزيز قدراتها

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، مع رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوطبيق، سبل تعزيز دور البرلمان وفاعليته وقدراته المؤسسية داخل منظومة الاتحاد، وذلك خلال لقاء تناول جهود إصلاح البرلمان ومراجعة قواعد إجراءاته لمعالجة التحديات المؤسسية والتشغيلية، إلى جانب الاستعدادات لعقد دورته العادية المقبلة خلال الفترة من 1 إلى 17 ديسمبر 2026.

واستعرض بوطبيق بحسب بيان الاتحاد الإفريقي، مبادرات البرلمان لعام 2027، ومن بينها إنشاء مركز للبحوث البرلمانية وبرنامج للتدريب، وتعزيز التعاون مع مجلس السلم والأمن الإفريقي في مجالات منع النزاعات والإنذار المبكر، وتنظيم مؤتمرات قارية بشأن القيادة النسائية ومشاركة الشباب والأحزاب السياسية والحكم الديمقراطي.

وأكد يوسف أهمية تعزيز التعددية السياسية وحرية التعبير وحقوق أحزاب المعارضة، مشددا على أن الحوار السياسي البناء والمؤسسات الديمقراطية الشاملة يمثلان ركيزة لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين، مجددا التزام المفوضية بدعم إصلاح البرلمان وتعزيز مكانته وتمويله المستدام، بما يسهم في تحقيق التكامل القاري وأهداف أجندة 2063.

وفي سياق متصل، اختتمت المجموعة الإفريقية في جنيف ورشة عمل بشأن قضايا منظمة التجارة العالمية، بمشاركة سفراء وخبراء تجاريين وممثلين عن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والمنظمة، لبحث تطورات النظام التجاري متعدد الأطراف وانعكاساتها على أولويات التنمية والتحول الاقتصادي في القارة.

وأكد المشاركون ضرورة تعزيز وحدة الموقف الإفريقي والمشاركة الفاعلة في إصلاح منظمة التجارة العالمية، بما يضمن مراعاة مصالح الدول النامية، ولا سيما الاقتصادات الأفريقية وأقل البلدان نموا، مع الحفاظ على مبادئ الشمولية والشفافية والتوافق والمعاملة الخاصة والتفضيلية.

و شددوا على أهمية مواءمة المفاوضات التجارية الدولية مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية وأجندة 2063، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الأفريقية، إلى جانب مواصلة الجهود للحصول على صفة مراقب للاتحاد الأفريقي لدى منظمة التجارة العالمية، بما يعزز حضور القارة وتأثيرها في المفاوضات التجارية الدولية.

وعلى صعيد آخر، استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، سفير السودان والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي الزين إبراهيم حسين، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في السودان والجهود الإفريقية المتواصلة لدعم السلام والاستقرار والتعافي في البلاد.

وأعرب السفير السوداني عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لإنهاء الصراع، فيما جدد يوسف التزام الاتحاد بمساندة السودان في مساعيه لتحقيق السلام والاستقرار والتعافي الاقتصادي، كما تناول اللقاء تعزيز التعاون في قطاعي الصحة والتعليم ودعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن بحث إمكانية قيام رئيس المفوضية بزيارة إلى الخرطوم.



