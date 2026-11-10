الرئيس الإسرائيلي: ندعو مع بدء أعمال الكنيست إلى تقديم تنازلات لتشكيل حكومة

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج،مع بدء أعمال الكنيست إلى تقديم تنازلات لتشكيل حكومة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال الرئيس الإسرائيلي: “يجب إيجاد حل لقضية التجنيد في إسرائيل والتعامل معها بجدية”.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: “من الواجب التحقيق في ملابسات أحداث السابع من أكتوبر”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، بدء أعمال الكنيست السادس والعشرين، خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، التي تأتي عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي لم تسفر عن حصول أي من المعسكرين السياسيين الرئيسيين على أغلبية واضحة.

وشهدت الجلسة حضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، إلى جانب عدد من كبار المسئولين وأعضاء البرلمان المنتخبين حديثًا، حيث تتضمن مراسم الافتتاح أداء الأعضاء الـ120 اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء ولايتهم البرلمانية الجديدة