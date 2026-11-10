خلافات داخل معسكر التغيير تهدد مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

وكشفت مصادر مقربة من آيزنكوت عن استيائه من مواقف أفيغدور ليبرمان ونفتالي بنيت، بعد اجتماعات لم تنجح في تسوية الخلافات، خاصة بشأن مقترحه تشكيل حكومة تضم 48 نائباً، وتحظى بدعم كتل برلمانية أخرى، من بينها الأحزاب العربية وكتلة يهودوت هتوراه.

ويرى آيزنكوت أن تشكيل الحكومة أولاً سيمنحه موقفاً تفاوضياً أقوى، بينما يتمسك ليبرمان بموقفه الرافض للتراجع عن تعهدات انتخابية سابقة.

وفي المقابل، يسعى بنيامين نتنياهو إلى استغلال الانقسامات داخل معسكر التغيير، وسط تحركات للطعن في نتائج الانتخابات وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.