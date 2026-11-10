وزير الخارجية الأمريكي: قواتنا مستعدة لشن هجمات مدمرة ضد إيران في أي وقت

تصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تصريحات جديدة لوزير الخارجية الأمريكي، أكد خلالها أن القوات الأمريكية تمتلك الجاهزية لتنفيذ هجمات عسكرية مدمرة ضد إيران في أي وقت، في رسالة تعكس استمرار التلويح بالخيار العسكري ضمن مسار المواجهة بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب إزاء مستقبل المواجهة الأمريكية الإيرانية، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد العسكري وانعكاساته على أمن واستقرار الشرق الأوسط، خاصة في ظل حساسية المواقع العسكرية والاستراتيجية وممرات الملاحة الدولية بالمنطقة.

واشنطن تلوّح بالتصعيد العسكري

وتتزامن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مع تحركات دبلوماسية مكثفة تستهدف احتواء الأزمة ومنع تجدد المواجهة، حيث نقلت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن استعداده للإبقاء على الخيارات العسكرية مفتوحة، لكنه أشار إلى عدم وجود ضرورة ملحة لتنفيذ ضربات جديدة في الوقت الراهن.

كما أفادت رويترز، في تقرير نشرته الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بأن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ وزراء خارجية مجموعة السبع بأن واشنطن ستواصل فرض تكاليف اقتصادية وصفها بالمدمرة على إيران، مشيرًا إلى أن العقوبات تحد من قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية.

مضيق هرمز في قلب المواجهة

وتكتسب التطورات أهمية إضافية في ظل استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل إمدادات الطاقة عالميًا، وما يترتب على أي اضطراب في حركة الملاحة به من تداعيات محتملة على أسواق النفط والتجارة الدولية.

وفي المقابل، سبق أن حذرت إيران من أن أي هجوم أمريكي جديد سيقابل برد عسكري، مع تأكيد استعداد قواتها المسلحة للتعامل مع مختلف التهديدات.