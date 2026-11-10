الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

اعتلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الثلاثاء، مالايقل عن 10 فلسطينيين من بينهم أسرى محررون من مدن و محافظات الضفة الغربية .

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينينة"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الثلاثاء، أسيرين محررين من مدينة نابلس، عقب اقتحامها عدد من منازل المواطنين،و أربعة فلسطينيين من المغير شمال شرق رام الله، بينهم فتاة، و اقتحمت مدينة البيرة، وقرية برقا شرق رام الله، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها.

و أشارت "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ايضا اليوم ، ثلاثة شبان من محافظتي قلقيلية، عقب اقتحام قرية سنيريا وبلدة حبلة جنوب المحافظة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، و اعتقلت مواطناً، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

و في سياق آخر صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على أوامر اعتقال إداري بحق ثلاثة أسرى من محافظة القدس، لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر.