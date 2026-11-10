من الرحيل والإعارة إلى التشكيل الأساسى.. عموتة يعيد اكتشاف 4 لاعبين بالأهلي

نجح الحسين عموته المدير الفني للنادي الأهلي في منح الفرصة من جديد لنجوم كانوا خارج حسابات المارد الأحمر طوال الفترة الماضية.

واعاد عموته اكتشاف عدد من المواهب داخل جدرات الأهلي ومنحهم فرصة ليعودوا للظهور من جديد وتقديم أداء مميز ليدخلوا التشكيل الأساسي.



أشرف داري من الاقتراب من الرحيل إلى قيادة الدفاع

كان أشرف داري مدافع الأهلي أحد الاسماء المطروحة للرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي ولكن تعثر وصول عرض مناسب لابعاده عن الفريق

وقرر الحسين عموته منح المغربي فرصة للتواجد مع الفريق خلال الموسم الحالي بعد دخوله قائمة الفريق في بداية الموسم وبالتالي يجب الاستفاده منه

وقدم داري أداء مميز مع النادي الأهلي وقاد خط الدفاع وسط حالة تخبط كبيرة ضربت الأحمر على المستوى الدفاعي في بداية الموسم.

عمر الساعي من دكة البدلاء إلى هداف مؤثر

نفس القرار داهم عمر الساعي الذي انضم للاهلي قادما من الإسماعيلي ثم خرج في إعارة لنادي المصري البورسعيدي، وهناك نجح في تقديم أداء مميز الموسم الماضي ليعود من جديد للأحمر

وقدم عمر الساعي أداء مميز مع الأهلي خلال ظهوره في المباريات الأخيرة وكان اسمه يتردد بقوة للتواجد في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة مالاوي.

توفيق محمد من بتروجت إلى التشكيل الأساسي

أنهى عموته أزمة داهمت الأهلي طوال السنوات الماضية على مستوى مركز الظهير الايسر خصوصا بعد رحيل علي معلول.

وقدم عموته فرصة ذهبية لـ توفيق محمد المنضم حديثا للفريق قادما من بتروجيت ليتمسك اللاعب بالفرصة ويقدم مستوى مميز في بداياته مع الأحمر

عمرو الجزار إصابة توقف انطلاقته

كان عمرو الجزار أحد الاسماء التي كان عليها علامة استفهام داخل الأهلي بسبب المبلغ الضخم الذي دفعه الأهلي للحصول على خدماته مما جعله محط أنظار الجماهير بشكل مستمر

وحينما نجح عمرو الجزار في ظهوره الأول مع الأهلي داهمته الإصابة وأنهت الموسم قبل بدايته مما عطل انطلاقته مع الفريق.