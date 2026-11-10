توقعات أشرف محمود وفتحي سند بشأن مبارة الأهلي وبيراميدز تثير الجدل

شهدت تصريحات المعلق الرياضي أشرف محمود والناقد الرياضي فتحي سند نقاشًا بشأن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، بعدما اختلفت توقعاتهما حول الفريق الأقرب لتحقيق الفوز في المباراة.

وأكد أشرف محمود، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي الأقرب للفوز على بيراميدز، رغم التوقعات التي تصب في مصلحة الفريق السماوي بسبب امتلاكه قائمة قوية من اللاعبين.

وأوضح أن المواجهة تمثل الاختبار الأول لموكينا أمام أحد فرق القمة، وهو ما يجعله يتوقع تفوق الأهلي وحصوله على نقاط المباراة.

في المقابل، خالف فتحي سند هذه التوقعات، مؤكدًا أن بيراميدز الأقرب للفوز، استنادًا إلى المستوى الثابت الذي يقدمه الفريق ورصيده من النقاط.

وقال فتحي سند: «بالمستوى الثابت ورصيد النقاط، بيراميدز هيفوز على الأهلي. بأي منطق أقول غير كده؟ الأستاذ أشرف بيقرأ الطالع، وأنا بقرأ الواقع».

ورد أشرف محمود على تصريحات فتحي سند، مؤكدًا أنه لا يعتمد على التوقعات غير الواقعية، لكنه يرى أن دوافع الأهلي في المباراة تمنحه أفضلية، خاصة أن الفريق يحتاج إلى النقاط لمواصلة مطاردة صدارة جدول الترتيب.

وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الأهلي يستطيع حسم مواجهاته أمام بيراميدز عندما يكون في حاجة ماسة إلى الفوز والنقاط، مستشهدًا بما حدث في العام قبل الماضي.

وتترقب جماهير الفريقين المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في ظل المنافسة بينهما على المراكز المتقدمة، واختلاف التوقعات بشأن هوية الفريق القادر على حسم اللقاء.