مودي شلاطة: عبد الناصر محمد مظلوم إعلاميًا.. وأفضل مباراة لي هذا الموسم أمام الأهلي

أشاد مودي شلاطة، لاعب نادي القناة، بالمدير الفني للفريق عبد الناصر محمد، مؤكدًا أنه يمتلك شخصية مميزة وقدرات فنية كبيرة، ويحظى بتقدير واحترام جميع اللاعبين داخل الفريق، بفضل أسلوبه المميز في التعامل معهم.

وقال مودي شلاطة، خلال تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر، إن عبد الناصر محمد من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على تحفيز اللاعبين ومنحهم الثقة اللازمة لتقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

وأضاف لاعب القناة أن مدربه يتمتع بشخصية هادئة ونجاحات عديدة، لكنه لا يحصل على التقدير الإعلامي الذي يستحقه، موضحًا: «كابتن عبد الناصر مدير فني كبير ودايمًا بيدينا دفعة، وشخصية هادية ونجاحاته كبيرة، لكنه مظلوم إعلاميًا».

مودي شلاطة يتحدث عن أخلاق عبد الناصر محمد

وتطرق شلاطة للحديث عن الجانب الإنساني في شخصية المدير الفني، مؤكدًا أنه من أكثر الشخصيات احترامًا ونزاهة، ويتعامل مع جميع اللاعبين باعتبارهم أبناءه، دون تفرقة بين لاعب وآخر.

وأشار إلى أن عبد الناصر محمد يتميز بالعدل في التعامل مع عناصر الفريق، ويحرص على حصول كل لاعب على حقه، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو ما يجعله يحظى بمحبة كبيرة داخل غرفة الملابس.

كواليس حديث مدرب القناة معه بعد مباراة الأهلي

وكشف مودي شلاطة عن كواليس حديث المدير الفني معه عقب مواجهة الأهلي، موضحًا أن المدرب حرص على الإشادة بمستواه، وقال له: «هو ده شلاطة اللي أنا أعرفه».

وأوضح أن عبد الناصر محمد سبق أن وجه له انتقادات قوية قبل المباراة، في إطار حرصه على تطوير مستواه، مضيفًا أن مدربه أخبره بأن حسين عموتة لا يعرف لاعبًا باسم شلاطة، وأن اهتمامه كان منصبًا على أبو سنة ومولي.

مباراة الأهلي الأفضل في الموسم

وعن أفضل مباراة قدمها خلال الموسم الحالي، اختار مودي شلاطة مواجهة الأهلي، مؤكدًا أنها المباراة التي يشعر بأنها كانت الأفضل له من الناحية الفنية.

واختتم لاعب القناة تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة خارج المستطيل الأخضر يمثلان عاملًا أساسيًا في تطور مستوى أي لاعب، مشددًا على أن هذه الأمور، إلى جانب توفيق الله، تصنع الفارق وتساعد اللاعب على الوصول إلى مستوى مختلف.