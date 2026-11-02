باسم مرسي: مودي شلاطة شال دفاع الأهلي على كتفه ودخل بيهم الجول

أشاد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه مودي شلاطة، لاعب فريق القناة، خلال المواجهات الأخيرة، مؤكدًا أنه نجح في لفت الأنظار وإظهار إمكانياته، خاصة خلال ظهوره أمام النادي الأهلي.

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وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن مودي شلاطة تسبب في معاناة كبيرة لدفاع الأهلي، بعدما تفوق على لاعبيه بشكل لافت، معلقًا: «مودي شلاطه شال دفاع الأهلي على كتفه ودخل بيهم الجول».

وسخر نجم الزمالك السابق من حالة الغضب تجاه اللاعب، مشيرًا إلى أن ما قدمه أمام الأهلي هو السبب وراء عدم رضا البعض عنه، بعدما نجح في الظهور بصورة قوية أمام دفاع الفريق الأحمر.