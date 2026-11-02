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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري

عمر مرموش
عمر مرموش
منتصر الرفاعي

يستعد فريق توتنهام الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش لخوض ثلاث مباريات خلال شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027 في شهر يسعى خلاله الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول المسابقة.

وتتوزع مواجهات توتنهام بين مباراتين خارج ملعبه أمام ليدز يونايتد وسندرلاند ولقاء على أرضه أمام إيبسويتش تاون وسط تطلعات الجهاز الفني بقيادة الإيطالي روبرتو دي زيربي لمواصلة الانتصارات والحفاظ على الاستقرار الفني.

جدول مباريات توتنهام في نوفمبر 2026

يبدأ توتنهام مبارياته في الشهر الجاري بمواجهة ليدز يونايتد يوم السبت 7 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة، في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية.

وفي الجولة الحادية عشرة يستضيف توتنهام نظيره إيبسويتش تاون يوم السبت 21 نوفمبر، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت السعودية.

ويختتم الفريق مبارياته خلال نوفمبر بمواجهة سندرلاند خارج ملعبه يوم الأحد 29 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، في الرابعة وخمس دقائق عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية.

إشادة إنجليزية بأداء عمر مرموش أمام كريستال بالاس

في سياق آخر، حظي الدولي المصري عمر مرموش بإشادة وسائل الإعلام الإنجليزية عقب مشاركته في فوز توتنهام على كريستال بالاس بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السبيرز وشهدت تسجيل الفريق رقما قياسيا جديدا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسلطت شبكة "SofaScore" الضوء على السيطرة الهجومية الكبيرة لتوتنهام، بعدما سدد لاعبوه 34 كرة على المرمى، وحصلوا على 20 ركلة ركنية، ليصبح الفريق صاحب أكبر عدد من الركنيات في مباراة واحدة بتاريخ البريميرليج، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي حصل على 19 ركلة ركنية أمام بيرنلي عام 2016.

وجاء هذا الإنجاز ليعكس التفوق الهجومي للفريق خلال اللقاء، خاصة أن توتنهام كان يمتلك قبل المباراة أعلى متوسط للركلات الركنية في الدوري هذا الموسم، بواقع 6.5 ركلة في المباراة الواحدة.

وواصل توتنهام نتائجه الإيجابية بتحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي بعدما حسم مواجهة كريستال بالاس بهدفين سجلهما آرتشي جراي وفان هيكي ليحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

من جانبها، أشارت شبكة "Sportsbible" إلى استفادة توتنهام من النقص العددي في صفوف كريستال بالاس، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين وهو ما ساعد السبيرز على تأمين انتصار جديد.

تقييم عمر مرموش أمام كريستال بالاس

وشارك عمر مرموش في التشكيل الأساسي لتوتنهام، وقدم أداء جيدا على مدار 77 دقيقة قبل أن يقرر دي زيربي استبداله والدفع باللاعب ديان كولوسيفسكي ورغم عدم تسجيله أو صناعة أهداف، نال اللاعب المصري إشادة بسبب تحركاته دون كرة وأدواره الدفاعية ومساهمته في الضغط على المنافس.

ومنح موقع "Spurs Web" مرموش تقييم 6 من 10، موضحا أنه شارك في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم دومينيك سولانكي في دور يختلف عن المهام التي يؤديها جيمس ماديسون.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب المصري لا يعتمد بشكل كبير على التراجع للمشاركة في بناء الهجمات أو التحرك بين الخطوط، لكنه يركز على استغلال المساحات والانطلاق نحو منطقة الجزاء، خاصة مع تقدم اللعب عبر الأطراف كما أشاد بتحركاته الجيدة دون كرة ومجهوده طوال فترة مشاركته.

وحصل مرموش على التقييم نفسه من موقع “Football London" الذي أبرز مساهماته الدفاعية وتحركاته الهجومية، إلى جانب تسديده كرة رأسية باتجاه مرمى هندرسون معتبرا أن اللاعب قدم مجهودًا واضحًا رغم عدم ظهوره في قائمة المسجلين أو صانعي الأهداف.

توتنهام عمر مرموش الدوري الإنجليزي الممتاز جدول مباريات توتنهام ليدز يونايتد كريستال بالاس

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