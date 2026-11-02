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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف مدرب بيراميدز من أزمة رمضان صبحي

رمضان صبحى
رمضان صبحى
نورهان عادل

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن موقف معتصم سالم، المدرب المساعد في نادي بيراميدز، تجاه أزمة اللاعب رمضان صبحي.  
وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«معتصم سالم المدرب المساعد في بيراميدز: حزين على رمضان صبحي ولا أعلم بماذا يفكر الآن بعد أزمة إيقافه بسبب المنشطات، ومن الصعب أن يستكمل مسيرته بعد انتهاء فترة الإيقاف».

حيث تعود خيوط القضية إلى يوم 21 أغسطس 2023 عندما خضع رمضان صبحي لاختبار للمنشطات خلال أحد تدريبات فريق بيراميدز خارج أوقات المنافسات الرسمية.

حيث أظهرت التحليلات في المعمل المعتمد ببرشلونة أن العينة الأولى ذات "اكتشاف غير نمطي مع التوصية بمزيد من التحقيقات بينما جاءت العينة الثانية سلبية مع رصد أثر كيميائي طفيف.

و في مارس 2024، تلقى اللاعب إخطاراً بالاشتباه في وجود مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات وتطور الأمر في 26 مايو 2024 ليتم إعلانه رسمياً وإيقافه مؤقتاً لحين استكمال التحقيقات مما أبعده عن المشاركة مع فريقه ومنتخب مصر.

محمود شوقي معتصم سالم بيراميدز فيسبوك

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