مسؤولة أممية: أكثر من 300 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية العام

قال كاتيا يوريتش المنسقة الميدانية للبرامج في المنظمة الدولية للهجرة باليمن، إنّ الوضع في البلاد لا يزال مثيرًا للقلق، في ظل موجة جديدة من النزوح الداخلي جراء تصعيد الصراع منذ بداية العام الجاري.

وأضافت يوريتش، في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ اليمن كانت تعاني بالفعل من أعلى موجات النزوح في العالم، إذ نزح أكثر من مليوني شخص، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حاليًا موجة نزوح جديدة تجاوز عدد المتضررين منها 300 ألف شخص، بواقع 50 ألف أسرة تركت منازلها بسبب تصعيد الصراع.

وأوضحت كاتيا يوريتش المنسقة الميدانية للبرامج في المنظمة الدولية للهجرة باليمن، أن محافظة تعز لا تزال من بين المحافظات الأكثر تأثرًا، حيث نزح منها نحو 50 ألف شخص.

وواصلت، أن المنظمة الدولية للهجرة استقبلت، منذ العام الماضي، نحو 74 ألف شخص جديد في مراكز الإيواء بمدينة عدن، فيما يُتوقع استقبال نحو 75 ألف شخص آخرين.