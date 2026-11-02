هل يعاني من إصابة أم أزمة؟.. سهام صالح تكشف كواليس غياب إمام عاشور

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن وجود ثلاثة سيناريوهات وراء غياب إمام عاشور عن مواجهة الأهلي والمقاولون العرب المقرر إقامتها غدًا.

إمام عاشور

وأوضحت أن الرواية الأولى تشير إلى معاناة اللاعب من إصابة أسفل عضلات البطن، بينما تتمثل الرواية الثانية في عدم إرسال النادي الأهلي أي تقارير أو مستندات للجهاز الطبي تفيد بتعرض اللاعب للإصابة.

أما الاحتمال الثالث، فيتمثل في وجود أزمة أو خلاف بين اللاعب وإدارة النادي، أو المدير الفني الحسين عموتة، مشيرة إلى أن انضمامه لقائمة المنتخب سيحسم حقيقة الأمر.