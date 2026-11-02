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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في مثل هذا اليوم.. حارس ستوك سيتي يسجل أغرب أهداف الدوري الإنجليزي

أسمير بيجوفيتش
أسمير بيجوفيتش
منتصر الرفاعي

تحل اليوم ذكرى واحدة من أغرب اللقطات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عندما نجح البوسني أسمير بيجوفيتش حارس مرمى ستوك سيتي السابق في تسجيل هدف استثنائي من مسافة بعيدة للغاية خلال مواجهة فريقه أمام ساوثهامبتون في لقطة ظلت محفورة في ذاكرة عشاق كرة القدم.

وجاء الهدف بعد مرور 13 ثانية فقط من بداية المباراة عندما أطلق بيجوفيتش كرة طويلة من داخل منطقة جزاء فريقه، محاولا إرسالها إلى نصف ملعب المنافس، لكن الكرة أخذت مسارًا غير متوقع، مستفيدة من الرياح القوية لتتجاوز حارس ساوثهامبتون وتسكن الشباك مباشرة.

وقطعت الكرة مسافة بلغت 97.5 ياردة أي ما يقرب من 89 مترا ليحقق بيجوفيتش رقما قياسيا عالميا كأبعد هدف يسجل في مباراة كرة قدم رسمية وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ولم يكن الهدف مجرد لقطة عابرة بل تحول إلى واحدة من أشهر المفاجآت في تاريخ البريميرليج، بعدما جاء من حارس مرمى ومن مسافة يصعب معها توقع وصول الكرة إلى الشباك، خاصة في الثواني الأولى من عمر اللقاء.

ورغم الهدف المبكر لم يتمكن ستوك سيتي من الحفاظ على تقدمه بعدما نجح ساوثهامبتون في إدراك التعادل، لتنتهي المواجهة بنتيجة 1-1 ويحصل كل فريق على نقطة من المباراة.

وبقي هدف أسمير بيجوفيتش علامة فارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، ودليلا على أن كرة القدم لا تخلو من اللحظات الاستثنائية التي قد تأتي من أبعد نقطة داخل الملعب وفي توقيت لا يتوقعه أحد.

الدوري الإنجليزي الممتاز ستوك سيتي ساوثهامبتون أغرب أهداف الدوري الإنجليزي

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