طلب فلوس زيادة.. القبض على سائق سيارة أجرة بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة أجرة "تاكسى" لقيامه بطلب أجرة أزيد من المقررة بالفيوم.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الأجرة الظاهرة بالمنشور "سارية التراخيص"، وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 27/ أكتوبر المنقضى حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.



تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

