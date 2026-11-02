ضبط أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) ، وبحوزته (سلاح أبيض) ، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع السلاح الأبيض المضبوط بحوزته لتحقيق أرباح مالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.