وزارة الري تعلن الفائز بالمركز الأول.. 274 عملا إبداعيا بمسابقة "على القد"

في إطار الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الموارد المائية والري، تحت شعار “على القد” في نوفمبر 2024 بهدف ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على مواردنا المائية، نظمت الوزارة النسخة الثانية من مسابقة "على القد" لطلاب كليات ومعاهد الإعلام، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه 2026.

وشهدت المسابقة مشاركة طلاب من 12 جامعة، قدموا 274 عملا إبداعيا تنوعت بين الفيديوهات التوعوية والتنويهات الإذاعية، بهدف تقديم رسائل مبتكرة تشجع المواطنين على الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.

وخلال الأيام المقبلة، سيتم الإعلان تباعا عن أعمال الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقة وبثها عبر وسائل التواصل، حيث سيتم اليوم بث فيديو المحكمة، أحد أعمال فريق كلية الإعلام بجامعة السويس، الحاصل على المركز الأول.