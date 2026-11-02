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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«أهمية الأشياء».. رحلة فلسفية لاستكشاف معنى الحياة الخيرة ضمن إصدارات «القومي للترجمة»

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

أصدر المركز القومي للترجمة كتاب «أهمية الأشياء: الفلسفة والحياة الخيرة»، للكاتبة جان كازيز، بترجمة عواطف شلبي، في إطار جهود وزارة الثقافة لإثراء المكتبة العربية بأهم الأعمال الفكرية والفلسفية، وإتاحة المؤلفات العالمية للقارئ العربي.


ويطرح الكتاب تساؤلًا فلسفيًا جوهريًا ظل حاضرًا عبر العصور: ما الحياة الخيّرة؟ وما الذي يمنح حياة الإنسان قيمتها ومعناها؟ ومن خلال رحلة فكرية تجمع بين الفلسفة والتجربة الإنسانية، تحاول الكاتبة الإجابة عن هذه الأسئلة، واستكشاف العناصر التي تجعل الحياة جديرة بأن تعاش.


وتنطلق جان كازيز من مناقشة ماهية الحياة الجيدة، والمقومات التي لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيقها، مقابل العناصر التي تظل اختيارية، مستعينة بآراء الفلاسفة القدماء والمعاصرين، ونماذج من التاريخ والأدب، إلى جانب مواقف وأحداث من الحياة اليومية.


ويتناول الكتاب عددًا من القضايا الأساسية المرتبطة بالحياة الخيّرة، من بينها السعادة، والتعبير عن الذات، والاستقلالية، والالتزام الأخلاقي، كما يناقش مساحة الاختيار المتاحة أمام الإنسان، وما يمكن أن يضيفه إلى حياته من تجارب وقرارات تتجاوز حدود الاحتياجات الضرورية.


ولا يقتصر العمل على البحث فيما يجعل الحياة جيدة أو رديئة، بل يمتد إلى طرح تساؤلات حول ترتيب الأولويات، والتمييز بين الممكن والمستحيل، وتحديد الأشياء التي تستحق أن يمنحها الإنسان وقته واهتمامه.


ويخصص الكتاب مساحة للتأمل في واحدة من أكثر القضايا الفلسفية تعقيدًا، وهي فكرة الزوال والفناء، متسائلًا عن قيمة الحياة في ظل حقيقة أن كل ما فيها قابل للانتهاء. وفي هذا السياق، تناقش الكاتبة دور الدين في فهم معنى الحياة ومواجهة فكرة الفناء، مستعرضة رؤى متعددة تتيح للقارئ إعادة التفكير في مسلّماته وتصوراته عن الوجود.


ويقدم «أهمية الأشياء: الفلسفة والحياة الخيرة» تجربة فكرية تدعو إلى التأمل في معنى السعادة والاختيار والقيمة، وتؤكد أن البحث عن حياة جيدة لا ينفصل عن الأسئلة التي يطرحها الإنسان حول نفسه والعالم من حوله.

المركز القومي للترجمة كتاب «أهمية الأشياء الفلسفة والحياة الخيرة» وزارة الثقافة حياة الإنسان الفلسفة والتجربة

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