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كييف: منظومة الإنذار من الغارات الجوية تتعرض للاختراق وإطلاق تحذيرات نووية كاذبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كييف: منظومة الإنذار من الغارات الجوية تتعرض للاختراق وإطلاق تحذيرات نووية كاذبة

أوكرانيون يذهبون إلى الملاجيء جراء غارات روسية
أوكرانيون يذهبون إلى الملاجيء جراء غارات روسية
خاطر عبادة

أبلغ ملايين الأوكرانيين بشكل خاطئ بأن ضربة نووية روسية وشيكة بعد هجوم إلكتروني مشتبه به من قبل موسكو، وفقا لصحيفةالجارديان البريطانية.

4 رسائل كاذبة عن هجوم بصاروخ أوريشنيك

وتم نشر أربع رسائل على تطبيق الإنذار الجوي في كييف في الساعة 10:48 مساء بالتوقيت المحلي حذرت من هجوم وشيك بأحد صواريخ أوريشنيك التابعة لموسكو.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه من المحتمل أن يكون التطبيق قد تعرض للاختراق من قبل روسيا بعد نحو 10 دقائق من التنبيهات، وجاء في منشور على تيليغرام: "يبدو أن تطبيق Air Alert قد تعرض لتأثير عدائي، لا يوجد أي تهديد إشعاعي، حافظوا على هدوئكم وتابعوا تحديثاتنا على قناتنا".

ويستخدم تطبيق الإنذار الجوي الأوكراني لتحذير الناس في الوقت الفعلي من خطر الغارات الجوية الروسية، وغالبا ما يكون أمام الناس دقائق معدودة للبحث عن مأوى في حال وقوع هجوم بعد تلقي الإشعار.

تحذيرات بالروسية عن تلوث إشعاعي وهجوم كيميائي


وتضمنت التحذيرات الكاذبة التي أرسلت ليلة الأحد تحذيرا نشر باللغة الروسية جاء فيه: "لا تقلقوا هناك طائرة أوريشنيك في السماء، تم تفعيل حالة تأهب نووي في جميع أنحاء أوكرانيا".

وسبق ذلك تنبيه منفصل يحذر من التلوث الإشعاعي وجه الأوكرانيين إلى الاحتماء في الداخل وارتداء قناع الغاز وتناول اليود، كما انطلق إنذار بوقوع هجوم كيميائي واشتباكات في الشوارع يأمر السكان بالبحث عن أقرب ملجأ وتغطية وجوههم بقطعة قماش.

وأعلنت روسيا أن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بوزارة الطوارئ التابعة لها قد تعرض لهجوم إلكتروني وسط تقارير تفيد بأن الروس تلقوا أيضا تحذيرا خاطئا من هجوم نووي، وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية أن الوزارة تعمل على استعادة التطبيق.


واللغة الأوكرانية إلزامية لجميع الاتصالات الرسمية في أوكرانيا مما يشير إلى أن التنبيهات المرسلة باللغة الروسية ربما كانت عملية تخريب من الكرملين.

ويضم تطبيق Air Alert ما يقارب سبعة ملايين مستخدم يوميا و46 مليون عملية تنزيل وفق شركة Ajax Systems المطورة له، ويعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها التطبيق للاختراق.

كما حذر العديد من حكام الأقاليم من اختراق النظام ونصحوا السكان بأنه لا يوجد أي تهديد، وقال حاكم إيفانو فرانكيفسك في جنوب غرب أوكرانيا: "الوضع هادئ حاليا في المقاطعة، وتشير التقارير إلى وقوع هجوم إلكتروني على تطبيق الإشعارات".

اتهام مباشر لموسكو
واتهم مركز الاتصالات الاستراتيجية الأوكراني SPRAVDI موسكو بالتورط في عملية الاختراق في منشور على حسابه على منصة X.

انتهاء هدنة خيرسون

وانتهت أطول هدنة بين روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب ليلة الأحد، وقد مكن وقف القتال في خيرسون الذي بدأ الثلاثاء وتوسطت فيه ميلانيا ترامب من إرسال مهمة إنسانية إلى مدينة أوليشكي التي تحتلها روسيا.

وأعلنت أوكرانيا أن الكرملين رفض عرضا لتمديد الهدنة.
 

إنذار جوي أوكرانيا روسيا كييف

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