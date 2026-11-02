قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مديرية العمل بالشرقية تتيح 2688 فرصة عمل للشباب.. طريقة التقديم
كان رايح الحمام.. سقوط مسن كفيف من الطابق الرابع في إمبابة
جيش الاحتلال ينهي العمليات العسكرية وينسحب من الخليل بعد حصار لمدة 10 أيام
"الأعلى للإعلام": تحويل بدل التكنولوجيا عن شهر نوفمبر كاملًا للصحف الخاصة والحزبية إلى نقابة الصحفيين اليوم
مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي
الخارجية الروسية: مؤشرات تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران تثير قلق موسكو
السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خادشة لها في سوهاج
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية.. صور
مصادر لـ"صدى البلد": قرار مرتقب من البدوي بتعيين بهاء أبو شقة رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد
رفع الجلسة العامة للنواب إلى الغد بعد إقرار تعديلات قانون صندوق الشهداء
كييف: منظومة الإنذار من الغارات الجوية تتعرض للاختراق وإطلاق تحذيرات نووية كاذبة
اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير سياحي: المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر السياحية وينعش قطاعات الفنادق

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

أكد الخبير السياحي شادي البيلي أن المتحف المصري الكبير أصبح واحدًا من أهم المقاصد الحضارية والثقافية والسياحية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن تأثيره تجاوز أعداد الزائرين، ليشمل تنشيط العديد من القطاعات المرتبطة بصناعة السياحة، وفي مقدمتها الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية والمحال التجارية المحيطة بمنطقة الأهرامات.

وأوضح البيلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الموقع الاستراتيجي للمتحف بجوار أهرامات الجيزة عزز من أهميته السياحية، وجعله محطة رئيسية ضمن البرامج والرحلات التي تنظمها شركات السياحة للسائحين، بما يتيح تقديم تجربة متكاملة تجمع بين زيارة المتحف والتعرف على الحضارة المصرية القديمة.

وأشار إلى أن المتحف استقبل أكثر من 5 ملايين زائر حتى مطلع نوفمبر، لافتًا إلى أن السائحين الأجانب يمثلون نحو 60% من إجمالي الزائرين، مقابل 40% من المصريين والعرب.

وأضاف أن النجاح السياحي للمتحف لا يمكن قياسه بأعداد التذاكر فقط، وإنما يمتد إلى مؤشرات اقتصادية أخرى، تشمل معدلات إشغال الفنادق، وحركة المطاعم والبازارات والمحال التجارية، والإقبال على وسائل النقل والخدمات السياحية المختلفة.

ولفت الخبير السياحي إلى أن المتحف يشهد فعاليات فنية وثقافية مميزة بمناسبة مرور عام على افتتاحه، من بينها عرض «الشمس الأبدية»، الذي يقدم تجربة بصرية وموسيقية داخل البهو والدرج العظيم، مستحضرًا تاريخ الحضارة المصرية الممتد عبر خمسة آلاف عام، من خلال المؤثرات الضوئية والسمعية.

وأكد البيلي أن هذه الفعاليات تسهم في تقديم نمط مختلف من السياحة الثقافية، يتجاوز مجرد مشاهدة القطع الأثرية، ويمنح الزائر تجربة تفاعلية تجمع بين التاريخ والفن والتكنولوجيا.

وشدد على أهمية ربط زيارة المتحف المصري الكبير بالمقاصد الأثرية الأخرى، خاصة الأقصر وأسوان، بالتزامن مع انطلاق موسم السياحة الشتوية، الذي يشهد إقبالًا ملحوظًا من محبي السياحة الثقافية والأثرية.

وأوضح أن الشركات السياحية تستطيع تنظيم برامج تمتد لنحو أسبوع، تبدأ من القاهرة وتشمل زيارة المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية المحيطة، ثم تتجه إلى الأقصر وأسوان، بما يسهم في إطالة مدة إقامة السائح وزيادة حجم الإنفاق السياحي.

وأشار إلى أن طبيعة الحركة السياحية تختلف باختلاف المواسم، حيث تحظى السياحة الثقافية والأثرية بنصيب أكبر خلال فصل الشتاء، بينما يشهد الصيف تنوعًا في الأنماط السياحية، مع انتعاش السياحة الشاطئية إلى جانب السياحة الثقافية والأثرية.

كما دعا إلى تنويع المقاصد الثقافية ضمن البرامج السياحية، لتشمل متحف التحرير ومتحف الفسطاط إلى جانب المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن المتحف أصبح وجهة مهمة لاستقبال الوفود والشخصيات الدولية، وهو ما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

واختتم البيلي بالتأكيد على أن تعظيم الاستفادة من المتحف المصري الكبير يتطلب استمرار تطوير البرامج السياحية المتكاملة، وربط القاهرة بالمقاصد الأثرية في الأقصر وأسوان، بما يدعم تنافسية المقصد السياحي المصري ويعزز العائد الاقتصادي لصناعة السياحة.

المتحف المصري المقاصد الحضارية والثقافية الشمس الأبدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

حملة ترويجية للمقصد السياحي المصري

وزارة السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية متكاملة في لندن لتعزيز حضور المقصد المصري بالسوق البريطاني

محيط مجمع المدارس بالعروبة

محافظ الجيزة: رفع كفاءة محيط مجمع المدارس بالعروبة والقضاء على مشكلات الصرف الصحي

مياة

وزارة الري تعلن الفائز بالمركز الأول.. 274 عملا إبداعيا بمسابقة "على القد"

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد