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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: المتحف المصري الكبير ساهم في جذب السياح ورفع الإشغالات الفندقية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد شادي البيلي، الخبير السياحي، أن المتحف المصري الكبير ساهم في جذب مزيد من السائحين إلى مصر، ودعم حركة السياحة الوافدة، بما انعكس على معدلات الإشغال الفندقي، خاصة في القاهرة والجيزة.

وأوضح خلال صباح البلد،أن المتحف يمثل إضافة مهمة للمقصد السياحي المصري، في ظل ما يتمتع به من مقومات حضارية وثقافية تجذب اهتمام السائحين من مختلف دول العالم، وتدفعهم إلى إدراجه ضمن برامج زيارتهم لمصر.

المتحف المصري الكبير يدعم الإشغالات الفندقية

وأشار البيلي إلى أن الإقبال على المتحف المصري الكبير ينعكس على الأنشطة السياحية المرتبطة به، وفي مقدمتها الفنادق وشركات السياحة والنقل والمطاعم، بما يدعم حركة القطاع السياحي ويسهم في تنشيط الاقتصاد.

وأضاف أن قرب المتحف من منطقة أهرامات الجيزة يمنحه ميزة إضافية، إذ يتيح للسائحين الجمع بين زيارة أحد أبرز المشروعات الثقافية الحديثة والتعرف على المعالم الأثرية المصرية.

دفعة جديدة للسياحة المصرية

ولفت الخبير السياحي إلى أهمية الاستفادة من الزخم الذي يحظى به المتحف المصري الكبير في الترويج للمقصد المصري بالأسواق الخارجية، وتشجيع السائحين على زيارة المواقع الأثرية المختلفة، بما يعزز جاذبية مصر للسياحة الثقافية.

ويسهم الاهتمام العالمي بالمتحف في دعم مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية، مع أهمية استمرار جهود الترويج السياحي وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين.

المتحف المتحف المصري المتحف المصري الكبير

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