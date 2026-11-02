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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتحف المصري: الشمس الأبدية تجربة فنية تجمع بين المؤثرات الضوئية والموسيقى

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

شهد المتحف المصري الكبير مساء اليوم  إطلاق تجربة ضوئية بعنوان "الشمس الأبدية"، كأولى الفعاليات ضمن برنامج احتفالاته الممتد حتى نهاية العام، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والمجتمعية بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف.

وأقيم العرض في البهو العظيم للمتحف، حيث قدم تجربة فنية ضوئية غامرة تجمع بين المؤثرات الضوئية والموسيقى الحية والسرد القصصي لجوانب من الحضارة المصرية.

وشدد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف يعد واحدا من أضحم المشروعات الثقافية ؛ مشيرا إلى انه اليوم "نحتفل بميلاد المتحف المصري الكبير ومرور عام على افتتاحه".

وأضاف أن المتحف يحمل مسئولية تجاه تراث استثنائي ؛ حيث تحاول إدارة المتحف تقديم تجربة ممتعة وليس زيارة فقط لكل سائح وزائر للمتحف.

واشار إلى أن عرض "الشمس الأبدية" يعرض الحضارة المصرية منذ آلاف السنين؛ ويشاهدوا تاريخ الحضارة المصرية بطريقة مختلفة وأساليب مبتكرة.

وأشار إلى أن هذا العرض يُعد تجربة ضوئية غامرة تستلهم طابعها من البهو العظيم وما يتميز به من تصميم معماري فريد، لتقديم رحلة بصرية وسمعية عبر خمسة آلاف عام من التاريخ المصري.

من جانبها أوضحت المهندسة ميريت السيد الرئيس التنفيذي لشركة ليجاسي للتطوير والإدارة، إحدى شركات حسن علام القابضة ومشغّل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، أن المشاركة في إدارة المتحف مسؤولية كبيرة؛ الحفاظ على هذا الصرح الكبير .

وأضافت أن فكرة عرض "الشمس الأبدية" يأتي ضمن جهود تطوير البرامج والأنشطة المقدمة للجمهور.

وأشار عمرو عبد الناصر، المدير الإبداعي لعرض «الشمس الأبدية» والمسؤول عن قسم المعارض المؤقتة بشركة ليجاسي، إلى أن الفكرة الإبداعية للعرض تقوم على جعل عمارة البهو العظيم جزءًا من الحكاية، من خلال سرد يستكشف رؤية المصريين القدماء للكون والحياة والموت، وكيف انعكست معتقداتهم وأساطيرهم على فنونهم وعمارتهم، وصولًا إلى تطور الثقافة المصرية عبر العصور واستمرارها حتى اليوم.

يذكر أن عرض "الشمس الأبدية" يستخدم تقنيات الإسقاط الضوئي على الأسطح المعمارية بحوائط البهو والإضاءة المتحركة، بمصاحبة الموسيقى الحية والسرد باللغتين العربية والإنجليزية، ويستلهم فكرته من دورات الطبيعة المتجددة، مثل شروق الشمس وغروبها وفيضان النيل ومواسم الحصاد، في معالجة فنية تعكس ارتباط المصري القديم بالطبيعة ومفهوم التجدد والاستمرارية في الحضارة المصرية.

ومن المقرر تقديم عرض "الشمس الأبدية" مرتين يوميًا طوال أيام الأسبوع باستثناء يومَي الأربعاء والسبت، على أن تطرح التذاكر عبر الموقع الرسمي لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير.

المتحف المصري الكبير إطلاق تجربة ضوئية عنوان الشمس الأبدية

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