مخاوف بريطانية وأوروبية بالغة من ضرب إيران

تتزايد المخاوف بشأن احتمال نشوب مواجهة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، وسط تكهنات بأن الإجراءات الانتقامية الإيرانية قد تتجاوز حدود المنطقة وتستهدف البنية التحتية العسكرية الأمريكية في أوروبا.

وفي هذا السياق، تم تحديد قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني كهدف محتمل.

أفادت قناة توداي برس تي في ، نقلاً عن تقرير كارنت ريبورت، أن إيران قد تستهدف قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في المملكة المتحدة في حال اندلاع حرب جديدة.

يأتي هذا الاحتمال في ظل توقعات باستخدام القاذفات الاستراتيجية الأمريكية للقاعدة مجدداً في عمليات ضد إيران.

سبق لقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد أن استضافت قاذفات استراتيجية من طراز B-1B لانسر، وB-52H ستراتوفورتريس، وB-2A سبيريت.

استُخدمت هذه الطائرات في غارات جوية أمريكية سابقة ضد إيران، ولا يمكن استبعاد إعادة نشرها في المنطقة إذا استؤنفت العمليات العسكرية.

لم يسبق لإيران أن هاجمت قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الوضع الحالي قد يكون مختلفاً.

أفادت التقارير أن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي قد أصدر تعليمات للجيش بالرد الفوري على أي تهديد محتمل يشكله العدو، دون قيود جغرافية.

تمتلك إيران أيضاً صاروخ خرمشهر الباليستي، بما في ذلك نسخ ذات مدى ممتد قادرة على ضرب أهداف على بعد آلاف الكيلومترات.