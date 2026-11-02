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ترامب يلوح بضربة قاضية لإيران: نتفوق عليها ويمكننا إنهاء المواجهة في أي وقت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يلوح بضربة قاضية لإيران: نتفوق عليها ويمكننا إنهاء المواجهة في أي وقت

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتفوق على طهران عسكريًا، وأن واشنطن قادرة على إنهاء المواجهة معها في أي وقت، مع التلويح بتوجيه ضربة وصفها بالقاضية خلال الفترة المقبلة.

وقال ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية أيوا، إن الولايات المتحدة لم تحسم المواجهة مع إيران حتى الآن، موضحًا أن السبب وراء ذلك هو رغبته في التعامل مع الموقف بقدر من التساهل وتجنب سقوط مزيد من الضحايا.

وأضاف الرئيس الأمريكي: «السبب الوحيد الذي يوقفنا عن إنهاء الأمر مع إيران هو أنني أريد أن أكون لطيفًا، وأحاول إنقاذ كل تلك الأرواح إذا استطعت».

وأشار ترامب إلى أن الصبر الأمريكي له حدود، وأن واشنطن قد تصل إلى مرحلة يصبح فيها توجيه ضربة قاضية لإيران أمرًا ضروريًا، معتبرًا أن المواجهة العسكرية مع طهران كانت حتمية، وأن الولايات المتحدة حققت التفوق عليها في الحرب.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بالرد الفوري على أي تهديد، إلى جانب تحديث بنك الأهداف ليشمل الأصول الأمريكية والإسرائيلية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران الولايات المتحدة المواجهة مع إيران ضربة قاضية لإيران المرشد الإيراني مجتبى خامنئي

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