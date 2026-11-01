الإصلاح والنهضة يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتخريج دفعات جديدة من كوادرها السياسية والبرلمانية

يتقدم حزب الإصلاح والنهضة، برئاسة الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، بخالص التهنئة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة نجاح احتفاليتها بختام البرامج التدريبية لعام 2026، وتخريج دفعة جديدة من الأعضاء المؤهلين، والدفعة الأولى من برنامج المساعد البرلماني.

ويؤكد الحزب أن استمرار التنسيقية في إعداد وتأهيل الكوادر السياسية والبرلمانية يمثل إسهامًا مهمًا في تنمية الحياة السياسية المصرية، وترسيخ ثقافة الحوار والتعددية والعمل المشترك، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن بناء الإنسان وتأهيله هو الأساس لبناء مؤسسات سياسية قوية وفاعلة.

ويثمن الحزب التوجهات الجديدة التي أعلنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خاصة إتاحة برامجها التدريبية لشباب الأحزاب، وتأهيل المساعدين البرلمانيين، وتنمية النشء السياسي بالمحافظات، باعتبارها خطوات تسهم في تعزيز دور الأحزاب وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وربط التأهيل النظري بالممارسة العملية.

ويشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن تطوير الحياة الحزبية لا يتحقق فقط بتوسيع مساحات المشاركة، وإنما بالاستثمار المستمر في صناعة القيادات، وبناء كوادر تمتلك المعرفة والوعي والقدرة على تحمل المسؤولية وصناعة الأثر.

ويجدد الحزب تقديره لتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودورها في مد جسور الحوار بين مختلف التوجهات السياسية، مؤكدًا دعمه لكل جهد جاد يستهدف بناء أجيال جديدة من الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير الحياة السياسية وخدمة الوطن.