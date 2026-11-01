ختام احتفالية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبرامجها التدريبية لعام 2026 على مسرح الجمهورية

أسدلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الستار على احتفاليتها بختام البرامج التدريبية لعام 2026، على مسرح الجمهورية، والتي شهدت تخريج المشاركين في البرنامج التأهيلي للأعضاء الجدد، والدفعة الأولى من برنامج المساعد البرلماني، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية.

احتفالية تنسيقية شباب الأحزاب

وتضمّنت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي استعرض مسيرة التنسيقية ومحطاتها المختلفة منذ تأسيسها، إلى جانب استعراض تجربة البرامج التدريبية وما تضمنته من محاور معرفية وتطبيقية تستهدف إعداد كوادر سياسية وبرلمانية مؤهلة للمشاركة في العمل العام.

كما شهدت الفعاليات الإعلان عن عدد من المبادرات والقرارات الجديدة، من بينها إطلاق مبادرة «فكرة» لدعم مقترحات الأعضاء وتحويلها إلى مسارات عمل، وإتاحة البرامج التدريبية أمام شباب الأحزاب، وإطلاق برامج لتأهيل المساعدين البرلمانيين وتنمية النشء السياسي بمختلف المحافظات، فضلًا عن تبني أفضل خمس مبادرات قدمها المشاركون في البرنامج التأهيلي للأعضاء الجُدد.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم خريجي البرامج التدريبية، في إطار توجه التنسيقية نحو الاستثمار في بناء قدرات الشباب، وتوسيع فرص التأهيل السياسي والبرلماني، وتعزيز المشاركة في العمل العام.