التنسيقية تطلاق برنامج لتأهيل المساعدين البرلمانيين وآخر لتنمية النشء السياسي بجميع المحافظات

أعلن الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الأمناء، حزمة من القرارات والمبادرات الجديدة التي تستهدف تطوير الحياة السياسية، وتعزيز التعاون مع الأحزاب، وتوسيع فرص تأهيل الكوادر الشابة، وذلك خلال كلمته في احتفالية ختام البرنامج التدريبي للأعضاء الجدد.

وتضمنت القرارات إطلاق برنامج لتأهيل المساعدين البرلمانيين يُنفذ داخل الأحزاب السياسية، على غرار البرنامج الذي نظمته التنسيقية، إلى جانب إطلاق برنامج لتنمية النشء السياسي بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع أمانات الأحزاب بالمحافظات.

كما أعلن إتاحة البرامج التدريبية التي تنظمها التنسيقية أمام شباب الأحزاب السياسية، بما يوسع نطاق الاستفادة من خبراتها في إعداد وتأهيل الكوادر، فضلًا عن تبني أفضل خمس مبادرات قدمها الأعضاء الجدد خلال البرنامج التدريبي، والعمل على دعمها وتطويرها.

وأوضح الشيخ أن هذه القرارات تأتي في إطار توجه التنسيقية، عقب الهيكلة الأخيرة، للتركيز على دورها الأساسي في تنمية الحياة السياسية ودعم الأحزاب المشاركة بها، مشيرًا إلى أنها جاءت استجابة لمخرجات اللقاءات التي عقدتها التنسيقية مع الأحزاب خلال الفترة الماضية، وما شهدته من توافق بشأن أهمية توسيع فرص التدريب والمشاركة أمام شباب الأحزاب.

وشدد مقرر التنسيقية على أن تجربة التنسيقية لا تستهدف بناء ولاءات على حساب الانتماءات الحزبية للأعضاء، وإنما تسعى إلى أن تكون مشاركتهم فيها إضافة لخبراتهم وحافزًا لمزيد من النجاح والفاعلية داخل أحزابهم، باعتبارها مساحة تجمع مختلف التوجهات السياسية والحزبية، وتتيح لأعضائها التعلم من الاختلاف وممارسة الحوار الموضوعي واحترام تعدد الرؤى.

ووجه الشيخ التحية والتقدير لرؤساء الأحزاب السياسية على دعمهم للتنسيقية منذ تأسيسها، مؤكدًا استمرار العمل المشترك من أجل تأهيل الكوادر الشابة وتوسيع مساحات المشاركة وتطوير الحياة السياسية.