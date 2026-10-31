تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق مبادرة «فكرة» لدعم المقترحات وتحويلها إلى مسارات عمل

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال احتفالية ختام البرامج التدريبية لعام 2026، إطلاق مبادرة «فكرة»، التي اقترحها النائب مصطفى جبر، عضو التنسيقية، وتبنتها التنسيقية وقدمت لها الدعم، بهدف توفير مساحة مفتوحة لاستقبال الأفكار والمقترحات، ومناقشتها وتطويرها وتحويلها إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

التنسيقية تطلق مبادرة «فكرة»

وتأتي المبادرة في إطار حرص التنسيقية على دعم الأفكار الجديدة، وتعزيز مشاركة أعضائها في تطوير العمل العام، انطلاقًا من إيمانها بأن الأفكار تمثل نقطة البداية لأي تغيير، وأن إتاحة الفرصة أمام أصحابها لعرضها ومناقشتها تسهم في إثراء العمل المؤسسي وفتح آفاق جديدة للمشاركة والإبداع.

وتعكس مبادرة «فكرة» توجه التنسيقية نحو ترسيخ ثقافة المبادرة والعمل الجماعي، وإتاحة المجال أمام الرؤى المختلفة للتحول من مجرد مقترحات إلى مشروعات وممارسات تحقق أثرًا ملموسًا.