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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التنسيقية تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج المساعد البرلماني بعد 150 ساعة تدريبية

التنسيقية
التنسيقية
محمد الشعراوي

استعرض ممثلو الدفعة الأولى من برنامج المساعد البرلماني، خلال احتفالية ختام البرامج التدريبية لـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعام 2026، تجربتهم التدريبية وما اكتسبوه من معارف ومهارات متخصصة في العمل البرلماني، مؤكدين أن التمكين السياسي لا يقتصر على الوصول إلى مقاعد البرلمان، وإنما يبدأ بالوعي والعلم واكتساب القدرة على المشاركة في صنع القرار.

تاريخ البرلمان المصري

تناول العرض تفاصيل البرنامج الذي امتد على مدار 11 أسبوعًا بإجمالي 150 ساعة تدريبية، وشمل التعريف بتاريخ البرلمان المصري واختصاصات مجلسي النواب والشيوخ، والأدوار التشريعية والرقابية، وآليات استخدام الأدوات البرلمانية المختلفة، ومنها الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاستجوابات.

واستعرضوا الجوانب التطبيقية للتدريب، من خلال العمل على ملفات وقضايا واقعية، شملت جمع البيانات وتحليل المخصصات المالية، واختيار الأدوات البرلمانية المناسبة لمعالجة المشكلات، إلى جانب دراسة السياسات العامة والموازنات العامة ومراحل إعداد التشريعات ومناقشتها.

تنمية المهارات المهنية والشخصية

وأشار العرض إلى اهتمام البرنامج بتنمية المهارات المهنية والشخصية للمساعد البرلماني، ومنها التواصل الفعال وإدارة الفرق والتفكير التحليلي والعرض والنقاش، من خلال ورش العمل والتكليفات العملية والاستفادة من الخبرات البرلمانية للنواب.

واختتم ممثلو الدفعة كلماتهم بالتأكيد على أن البرنامج يمثل بداية لمسؤولية جديدة، وأن المساعد البرلماني يؤدي دورًا مهمًا في دعم العمل النيابي من خلال البحث وإعداد الملفات وتحليل المعلومات وتقديم المقترحات، مؤكدين أن التمكين السياسي الحقيقي يبدأ بالوعي، وينمو بالعلم والكفاءة والخبرة، ويتحول إلى أثر ملموس بالقدرة على تحمل المسؤولية، أيًّا كان موقع الفرد.

التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البرلمان مجلس النواب نواب

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