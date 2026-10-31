توافد رؤساء الأحزاب على مسرح الجمهورية للمشاركة في ختام البرامج التدريبية للتنسيقية

شهد مسرح الجمهورية توافد عدد من رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، للمشاركة في احتفالية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بختام البرامج التدريبية لعام 2026 وتخريج دفعة جديدة من الشباب المشاركين في برامجها التأهيلية.

جهود التنسيقية في إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية

وتأتي الاحتفالية تتويجًا لجهود التنسيقية في إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية المعارف السياسية والبرلمانية، وتعزيز المهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في العمل العام وصناعة القرار.

تخريج المشاركين في البرنامج التأهيلي للأعضاء الجدد

وتتضمن فعاليات الاحتفالية تخريج المشاركين في البرنامج التأهيلي للأعضاء الجدد، والدفعة الأولى من برنامج المساعد البرلماني، إلى جانب استعراض أبرز محطات التجربة التدريبية وما تضمنته من محاور معرفية وتطبيقية وورش عمل، أسهمت في تنمية قدرات المشاركين وتعزيز خبراتهم.