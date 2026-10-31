التنظير سهل والفعل صعب.. برلماني: الرئيس السيسي له جميل في رقبة كل مصري

أكد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2013 بتحمل المسئولية في لحظة فارقة من تاريخ الدولة المصرية، كان قرارًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أن الرئيس تحمل مسئولية القرار دون أن يعرف ما ستؤول إليه الأمور.

وقال عبد الجواد، خلال كلمته بالمؤتمر التنظيمي لحزب مستقبل وطن بالقاهرة: «لو مكنش الرئيس السيسي خد القرار في 2013، مين كان هيدفع الثمن؟»، مؤكدًا أن التنظير سهل، لكن الفعل وتحمل المسئولية أمر صعب.

أحمد عبد الجواد: لازم نفتكر اللي حصل قبل كده

وأضاف الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن ما شهدته مصر في تلك المرحلة يستوجب عدم نسيان الدروس السابقة، قائلًا: «لازم نفكر بعض إننا مننساش ويضحك علينا بنفس الكلام اللي وقعنا فيه قبل كده».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحمل مسئولية القرار، وكان هو من سيتحمل تبعات أي خطأ، مؤكدًا: «علشان كده الريس ليه جميل في رقبة كل مصري، وعلشان كده إحنا في ضهره وهنفضل معاه».

الحروب لم تعد تقتصر على الطائرات والدبابات

وتطرق عبد الجواد إلى طبيعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا أن الحروب لم تعد تقتصر على الطائرات والدبابات، وإنما أصبحت معركة وعي، وهو ما يتطلب إدراك حجم التحديات والتعامل معها بوعي.

ووجه رسالة إلى الشعب المصري، قائلًا: «يا شعب مصر متسمعوش لأهل الشر»، مشيرًا إلى أن مصر، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، تمتلك دولة يعيش أبناؤها على أرضها، ورئيسًا يعمل ليل نهار من أجل الحفاظ عليها.

واختتم عبد الجواد حديثه بالتأكيد على أن أسعد أوقاته تكون عندما يشعر بأن هناك عملًا يتم تقديمه من أجل مصر، وأنه يساهم من خلال دوره في رد جزء من جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يبذلها من أجل الدولة.