في رابع جولات الحزب بالقاهرة.. مستقبل وطن يسلم أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفيات جامعة عين شمس

واصل وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، جولاته الميدانية بمحافظة القاهرة، ضمن جولات الحزب بالمحافظات لتنفيذ المبادرات الخدمية التي يتبناها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

دعم مستشفى عين شمس

وشهدت الجولة الرابعة للحزب بمحافظة القاهرة تسليم عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات جامعة عين شمس، في إطار جهود الحزب لدعم القطاع الصحي والمساهمة في رفع كفاءة المستشفيات الجامعية، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن أن تسليم الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات جامعة عين شمس يأتي في إطار حرص الحزب على دعم المنظومة الصحية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العلاجية وتوفير احتياجات المستشفيات من الإمكانات والتجهيزات الطبية.

وجاءت الجولة بحضور النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، وعدد من نواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، والنائب محمد سليمان أمين الحزب بمحافظة القاهرة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

مستقبل وطن بالقاهرة

وتواصل قيادات الأمانة العامة للحزب جولاتها بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية، والوقوف على احتياجات المواطنين، والتنسيق مع قيادات الحزب بالمحافظات بشأن الملفات التي تتطلب تدخلًا ودعمًا، بما يعزز دور الحزب في العمل المجتمعي والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وتندرج جولة الحزب بمحافظة القاهرة ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي شملت محافظات مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم، بهدف تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، من خلال الوصول المباشر إلى الفئات المستهدفة والتعرف على احتياجاتها.

وتتنوع أنشطة الحزب خلال جولاته بين دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة للمزارعين، وتطوير المنشآت الثقافية، إلى جانب عقد اللقاءات التنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب وافتتاح مقاره بالمحافظات، بما يجمع بين العمل الخدمي والتواصل التنظيمي المباشر مع المواطنين.