مستقبل وطن يطلق قافلة طبية تضم 35 عيادة متنقلة لتقديم خدمات علاجية مجانا

استهلّ وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، جولاته الميدانية بمحافظة القاهرة، ضمن جولات الحزب بالمحافظات لتنفيذ المبادرات الخدمية التي يتبناها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأطلق الحزب قافلة طبية تضم 35 عيادة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، في إطار جهود الحزب لدعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجًا، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بمختلف التخصصات.

مستقبل وطن يبدأ جولته العاشرة في المحافظات

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن أن إطلاق القافلة الطبية يأتي ضمن جهود الحزب لدعم المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية المجانية، والوصول بها إلى المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال المبادرات والقوافل الطبية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وجاءت الجولة بحضور النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، وعدد من نواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، والنائب محمد سليمان أمين الحزب بمحافظة القاهرة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

مستقبل وطن يطلق قافلة طبية تضم 35 عيادة متنقلة لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان

وتواصل قيادات الأمانة العامة للحزب جولاتها بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية، والوقوف على احتياجات المواطنين، والتنسيق مع قيادات الحزب بالمحافظات بشأن الملفات التي تتطلب تدخلًا ودعمًا، بما يعزز دور الحزب في العمل المجتمعي والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وتندرج جولة الحزب بمحافظة القاهرة ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي شملت محافظات مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم، بهدف تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، من خلال الوصول المباشر إلى الفئات المستهدفة والتعرف على احتياجاتها.

وتتنوع أنشطة الحزب خلال جولاته بين دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة للمزارعين، وتطوير المنشآت الثقافية، إلى جانب عقد اللقاءات التنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب وافتتاح مقاره بالمحافظات، بما يجمع بين العمل الخدمي والتواصل التنظيمي المباشر مع المواطنين.