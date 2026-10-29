أحمد عبد الجواد يقود اجتماعًا موسعًا لرسم ملامح المرحلة المقبلة.. وتكليفات للنواب باستقبال المواطنين شهريًا

عقد حزب مستقبل وطن اجتماعًا تنظيميًا موسعًا بمقر أمانته المركزية في القاهرة، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وبمشاركة قيادات الحزب وهيئات مكاتب أماناته في مختلف المحافظات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وشهد الاجتماع، وفقًا لما أعلنه الحزب، مشاركة هيئات أماناته بالمحافظات بكامل تشكيلاتها من خلال الاتصال المرئي، في خطوة وصفها الحزب بأنها الأولى من نوعها في تاريخ الحياة الحزبية والسياسية المصرية، بهدف توحيد الرؤى التنظيمية، ومتابعة الاستعدادات للمرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق بين المستويات القيادية والتنظيمية.

أحمد عبد الجواد يقود مناقشات استراتيجية الحزب التنظيمية والخدمية

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات السياسية والتنظيمية والخدمية، إلى جانب استعراض ملامح استراتيجية الحزب خلال المرحلة المقبلة، وتقييم مدى جاهزية أماناته على المستويات المختلفة، بما يشمل المحافظات والمراكز والأقسام والوحدات الحزبية.

وشارك في الاجتماع نواب رئيس الحزب، النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والنائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، والنائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إلى جانب الأمناء المساعدين والأمناء المركزيين وقيادات الأمانة المركزية.

استقبال المواطنين شهريًا.. تكليفات جديدة لنواب الحزب

وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وجّه الحزب نوابه إلى عقد اجتماعات شهرية داخل مقراتهم لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على تصنيف المشكلات بين ما يمكن التعامل معه بصورة مباشرة، وما يتطلب التنسيق مع المسؤولين والجهات التنفيذية المختصة.

كما شدد الاجتماع على أهمية تحويل التواصل الجماهيري إلى آلية مستمرة لرصد احتياجات المواطنين ومتابعتها، بما يتيح تحديد أولويات التدخل والعمل على تخفيف الأعباء عنهم.

تفعيل غرف العمليات وزيادة العضويات وتكثيف الفعاليات الجماهيرية

وشملت التكليفات التنظيمية تفعيل غرف العمليات بالأمانة المركزية وفي المحافظات والمراكز، والالتزام بعقد لقاءات دورية على مختلف المستويات التنظيمية، بدءًا من هيئات مكاتب المحافظات والأمانات النوعية، وصولًا إلى المراكز والأقسام والوحدات الحزبية.

كما تضمنت التوجيهات العمل على زيادة العضويات، وتكثيف الفعاليات الجماهيرية التي تنظمها أمانات المرأة والشباب والعمل الجماهيري، إلى جانب إطلاق برامج للتثقيف والتدريب من خلال الأمانات النوعية المختصة، بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.

«مستقبل وطن» يضع قضية الوعي ضمن أولويات المرحلة المقبلة

وأكد الحزب أهمية ملف الوعي، مع توجيه كوادره التنظيمية وهيئته البرلمانية إلى تكثيف التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم، بالتوازي مع تطوير الأداء التنظيمي والخدمي في المحافظات.

كما أعلن الحزب دعمه للقيادة السياسية، مشيدًا بدورها في الحفاظ على استقرار الدولة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا مواصلة العمل التنظيمي والجماهيري وفق استراتيجية تستهدف تعزيز حضوره بين المواطنين.

نقاش موسع حول الملفات السياسية والتنظيمية

واختُتم الاجتماع بفتح باب النقاش حول القضايا السياسية والملفات التنظيمية المختلفة، بما أتاح تبادل الرؤى بين الأمين العام وقيادات الأمانة المركزية وهيئات مكاتب الحزب بالمحافظات.

وأكدت مخرجات الاجتماع، بحسب ما أورده الحزب، التوجه نحو تعزيز العمل الجماعي وتكثيف التنسيق بين المستويات التنظيمية، وربط التحركات الجماهيرية باحتياجات المواطنين، إلى جانب متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة خلال المرحلة المقبلة.