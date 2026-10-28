«مستقبل وطن» يختتم جولته بالفيوم بلقاء تنظيمي في نادي قارون.. وأحمد عبدالجواد: نجاحنا يقاس بحجم المشكلات التي نحلها للمواطنين

اختتم وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن جولته الميدانية بمحافظة الفيوم، بعقد لقاء تنظيمي موسع بنادي قارون، بحضور عدد كبير من المواطنين وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة، وذلك في إطار الجولات التي ينفذها الحزب بمختلف المحافظات، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم.

وجاء اللقاء برئاسة النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، وبحضور النائب عبدالقادر الجارحي، أمين الحزب بمحافظة الفيوم، وعدد من الأمناء المساعدين والأمناء المركزيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب، إلى جانب قيادات الأمانة بالمحافظة.

أحمد عبدالجواد: نجاح الحزب يقاس بحل مشكلات المواطنين

وفي مستهل كلمته، وجه النائب أحمد عبدالجواد الشكر إلى أهالي محافظة الفيوم على حفاوة الاستقبال، وإلى قيادات وأعضاء أمانة الحزب بالمحافظة على الجهود المبذولة في تنظيم الجولة وفعالياتها، معربًا عن تقديره للحضور الكبير والمشاركة الواسعة من المواطنين.

وأكد عبدالجواد أن الجولات الميدانية للحزب تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، قائلًا: «نجاحنا في مستقبل وطن مش بعدد زياراتنا للمحافظات، لكن بعدد المشكلات اللي قدرنا نحلها في كل محافظة بعد كل زيارة».

وأضاف أن الحزب يضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياته، مشددًا على أن العمل السياسي لا يقتصر على اللقاءات والفعاليات التنظيمية، وإنما يرتبط بالوجود المستمر بين المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها.

وتابع: «أستطيع مغازلة مشاعر الأهالي بكلام سياسي، لكن مبدأنا هو العمل وسط أهلنا، وسماع مشاكلهم وإيجاد حلول حقيقية لها».

دعم 23 ألف أسرة وقافلة طبية استفاد منها 2500 مواطن

واستعرض الأمين العام لحزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة الخدمية والمبادرات المجتمعية التي نفذها الحزب خلال جولته بمحافظة الفيوم، موضحًا أن الحزب ساهم في سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، بما يستهدف مساعدة نحو 23 ألف أسرة بالمحافظة.

وأشار إلى أن الحزب يتكفل بأعمال رفع كفاءة مستشفى الفيوم العام والمستشفى الجامعي، في إطار جهوده لدعم القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الجولة شهدت تنظيم قافلة طبية استفاد منها نحو 2500 مواطن، جرى خلالها تقديم الخدمات الطبية والعلاج اللازم للمستفيدين، مؤكدًا استمرار الحزب في تنفيذ المبادرات الخدمية التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية.

عبدالجواد: الظروف الاقتصادية لا يجب أن تحجب ما تحقق من إنجازات

وتطرق النائب أحمد عبدالجواد، خلال كلمته، إلى الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجه المواطنين، مؤكدًا إدراك الحزب لحجم الضغوط المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية.

وقال إن الظروف الاقتصادية الصعبة لا ينبغي أن تحجب ما تحقق من مشروعات ومبادرات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى التوسع في البنية التحتية وإنشاء المدارس والمستشفيات، إلى جانب المبادرات الرئاسية في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، ومنها «100 مليون صحة»، والقضاء على فيروس سي، وبرنامج «تكافل وكرامة».

وأشاد عبدالجواد بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في استعادة الأمن والاستقرار، مستعرضًا ما وصفه بالتحديات التي مرت بها البلاد خلال السنوات السابقة، ومؤكدًا أهمية الحفاظ على الوعي المجتمعي في مواجهة الأزمات.

وأشار إلى أن الجولات التنظيمية للحزب تتضمن عرض فيلم قصير يستعرض عددًا من الأحداث التي شهدتها مصر، بهدف التذكير بالتحديات التي واجهتها الدولة، لافتًا إلى أن المواطنين، رغم الظروف الاقتصادية، يعبرون خلال اللقاءات الميدانية عن ارتباطهم بوطنهم وتقديرهم لجهود القيادة السياسية.

وشدد على أهمية التكاتف المجتمعي لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا استمرار الحزب في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والتوسع في أنشطته الخدمية بالمحافظات.

الاستماع إلى شكاوى المواطنين وتوجيهات بمتابعتها

وشهد اللقاء تفاعلًا مباشرًا بين قيادات الحزب والمواطنين، حيث استمع النائب أحمد عبدالجواد إلى عدد من المطالب والشكاوى المتعلقة بالخدمات الأساسية، وفي مقدمتها مشكلات الطرق والمستشفيات واحتياجات بعض المناطق بالمحافظة.

وأكد عبدالجواد أن الحزب سيعمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأمانة المركزية على دراسة المشكلات المطروحة ومتابعة الإجراءات اللازمة لحلها.

كما أعلن استمرار فتح مكاتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها، مؤكدًا أن التواصل مع الأهالي لن يتوقف بانتهاء الجولة الميدانية، وأن الحزب سيواصل متابعة المطالب التي جرى عرضها خلال اللقاء.

عبدالقادر الجارحي: المواطن ينتظر عملًا ملموسًا وليس مجرد كلمات

من جانبه، أعرب النائب عبدالقادر الجارحي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، عن سعادته بالحضور الكبير خلال اللقاء التنظيمي، موجهًا الشكر إلى أهالي المحافظة وقيادات الحزب وأعضائه وكل من ساهم في تنظيم فعاليات الجولة.

وأكد الجارحي أن الاستماع إلى مطالب المواطنين يمثل أولوية أساسية لأمانة الحزب بالمحافظة، مشددًا على أهمية تحويل ما يُطرح خلال اللقاءات الجماهيرية إلى خطوات عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين.

وقال الجارحي: «المواطن لا ينتظر كلمات، لكنه ينتظر عملًا يُنفذ طلباته ويلبي احتياجاته»، مؤكدًا أن المسؤولية الحقيقية تتمثل في متابعة المشكلات والتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول لها.

وأشاد أمين الحزب بالفيوم بالمشاركة الواسعة من الأهالي في فعاليات اللقاء، معربًا عن تقديره للجهود التنظيمية التي بذلها أعضاء الحزب بمختلف مراكز المحافظة.

جولة ميدانية لدعم قطاعي الصحة والتعليم

وكان وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن قد نفذ عددًا من الفعاليات الخدمية خلال جولته بمحافظة الفيوم، شملت دعم المؤسسات الصحية بالمستلزمات الطبية، والمساهمة في سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية والمبادرات المجتمعية الموجهة للأسر الأولى بالرعاية.

وشملت الجولة زيارة جامعة الفيوم، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور شريف العطار، رئيس الجامعة، وجرى تقديم مستلزمات طبية لدعم المستشفى الجامعي، في إطار جهود الحزب للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية.

وتأتي جولة الفيوم ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي تنفذها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بعدد من المحافظات، والتي شملت القليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج ومطروح والبحيرة والمنوفية، بهدف دعم القطاعات الخدمية وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة احتياجاتهم.